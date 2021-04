O governador explicou que em todas as pesquisas as maiores preocupações da população acreana aparecem, na ordem, como vacinas e empregos

A Tribuna

Em solenidade hoje, com a presença do senador Marcio Bittar, o governador anunciou à direção e a empresários da FIEAC o lançamento de programa de obras especialmente voltado para pequenas empresas da área de construção civil. Elas vão poder participar de seleção para a realização de obras de recuperação, readequação, reforma e ampliação de repartições e prédios públicos em todo o estado.

A proposta do governo, além de propiciar o estímulo ao mercado da construção civil, visa também apoiar os empresários de pequeno e médio porte, de forma com que eles gerem empregos nos municípios onde serão feitas as obras e movimentem o comércio local, injetando capital circulante.

Como são obras de pequeno porte, os editais e a licitação seguirão modelos simplificados, para que não haja demora no começo das ações. O governador explicou que em todas as pesquisas as maiores preocupações da população acreana aparecem, na ordem, como vacinas e empregos. Nas vacinas, ele já vem se esforçando e a solução não deve demorar e que na reivindicação do emprego, ele acredita que este será um ano de boas notícias, do qual este programa representa um auspicioso começo.

Nos próximos dias o governo vai detalhar o número de obras, o montante e quantas ações ocorrerão em cada um dos 22 municípios do Estado.

Comentários