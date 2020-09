O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, juntamente com os ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, estiveram reunidos nesta sexta-feira, 25, para o anúncio de um convênio no valor de R$ 45 milhões, com o apoio do gabinete do senador Marcio Bittar, para a recuperação das rodovias estaduais AC-10, que liga Rio Branco ao município de Porto Acre, e início do projeto de duplicação da AC-405, até o aeroporto de Cruzeiro do Sul.

Para a AC-10 estão sendo destinados R$ 30 milhões que serão aplicados em sua manutenção. Os outros R$ 15 milhões vão para a elaboração dos projetos básico e executivo do futuro trecho da rodovia AC-405, que será duplicado na segunda maior cidade do Acre, garantindo mais segurança e fluidez no trânsito.

O governador Gladson Cameli tem trabalhado arduamente na busca por recursos e elaboração de projetos que assegurem os investimentos necessários para a recuperação da malha rodoviária estadual. Em sua fala, o gestor agradeceu pelo importante repasse financeiro e fez questão de enaltecer a parceria com o governo federal e o empenho da bancada acreana em prol do desenvolvimento do estado.

“Em nome do presidente Jair Bolsonaro, queria destacar que o governo federal tem sido um verdadeiro amigo do Acre. Todas as nossas demandas são recebidas e a maioria delas foi atendida de maneira muito rápida. Aqui está mais um compromisso da União com o nosso estado. Esse recurso vai nos ajudar muito a recuperar nossas estradas, que há muitos anos estavam abandonadas. O meu agradecimento especial também vai para os nossos deputados federais e senadores. São parlamentares sérios e comprometidos com o bem da nossa gente”, afirmou Cameli.

O ministro Rogério Marinho explicou que melhorar a logística rodoviária na região Norte do país tem sido tratada como prioridade pelo governo de Jair Bolsonaro. Neste contexto, investimentos no Acre são estratégicos devido à sua localização geográfica e potencial econômico.

“Ao mesmo tempo em que estamos liberando recursos para obras estruturantes, e duplicação de estradas estaduais, estamos discutindo a viabilidade da saída e entrada de produtos e serviços, a partir do Acre, com o Peru, sudeste asiático e Costa Oeste americana, que certamente daria um impulso econômico muito grande para a região”, ressaltou.

á o ministro Ernesto Araújo frisou que o governo federal trabalha na execução de um audacioso programa para aumentar a integração do Brasil com os demais países da América do Sul, por meio de grandes obras de infraestrutura. “Queremos tornar realidade sonhos que há décadas são esperados, como ligações bioceânicas. Já estamos fazendo no Mato Grosso do Sul para chegar até o Chile e o mesmo queremos fazer aqui no Acre ligando até o Peru”, explicou.

O senador Marcio Bittar, que também é relator do Orçamento Geral da União para 2021, foi o principal articulador da liberação do recurso. O parlamentar tem se mostrado um grande parceiro do governo estadual e bastante atento aos anseios da população.

“São mais R$ 45 milhões que chegam em boa hora para o nosso estado. São duas estradas que eu conheço muito bem e esses investimentos serão importantes para que elas sejam melhoradas e ofereçam mais segurança para as pessoas. Eu tenho certeza que o governo do Estado irá utilizar muito bem este recurso e entregar uma obra de qualidade à população”, disse.

Presente na solenidade, o senador e coordenador da bancada federal do Acre, Sérgio Petecão, reforçou que os parlamentares vem somando esforços para que o Acre seja, cada vez mais, contemplado com recursos da União. “Este dinheiro é importantíssimo para o nosso estado e a nossa bancada está muito unida para que possamos aproveitar este bom momento e destinar o máximo possível de recursos para ajudar a melhorar a vida do nosso povo”, enfatizou.

O deputado federal Alan Rick ressaltou a atenção que o Acre vem recebendo do governo federal. “O presidente Jair Bolsonaro tem dado total dedicação ao nosso estado. Durante o combate à Covid-19, temos recebido todo o apoio necessário. A agenda de desenvolvimento do Brasil, por meio das estradas, como é o caso da BR-319 e da ponte sobre o rio Madeira são ações de grande impacto para a verdadeira implementação da nossa integração regional e internacional”, declarou.

O evento realizado no auditório da Biblioteca Pública Estadual, em Rio Branco, contou com a presença do secretário da Casa Civil, José Ribamar Trindade; do diretor-presidente do Deracre, Petrônio Antunes; e do deputado estadual José Bestene.

