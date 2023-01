Governo do Acre, por meio da Sejusp, consegue resgatar turistas brasileiros retidos no Peru; Veja vídeo

O governo do Acre reuniu as secretarias de Estado de Obras Públicas (Seop) e de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo (Seicetur), na manhã desta quarta-feira, 11, com a finalidade de firmar um termo de cooperação técnica para promover ações de revitalização em pontos turísticos, visando o desenvolvimento econômico do estado e a geração de trabalho e renda para a população nos 22 municípios.

De acordo com o gestor da Seop, Cirleudo Alencar, a parceria será importante para fomentar a economia local e ampliar o acesso da população e visitantes à história e à cultura do Acre.

“A demanda proposta pelo governador Gladson Cameli irá valorizar os espaços e gerar renda para os trabalhadores. Os ambientes devidamente adequados e salubres atenderão a população e os turistas de forma digna e transformarão esses lugares em referências na busca pelo conhecimento sobre como o nosso povo batalhou para ser o dono deste território”, ressaltou Alencar.

O titular da Seicetur, Assurbanipal Mesquita, informou que a proposta é estabelecer uma parceria para desenvolver o setor do turismo no Acre, especialmente na melhoria da infraestrutura dos espaços turísticos que existem no estado.

“As revitalizações proporcionarão oportunidades para a sociedade em geral. Iremos elaborar um plano de trabalho e um termo de cooperação para iniciar toda a programação a ser realizada nos próximos anos, nos mais diversos complexos que necessitam de intervenção”, explicou.

