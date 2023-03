Governo do Acre entrega mais de 600 títulos definitivos em Rio Branco e lança programa Minha Terra de Papel Passado

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 008/2023

OBJETO:

Registro de preço para a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de filtros e óleo lubrificante, a fim de atender a Prefeitura Municipal de Brasiléia/AC

Data da Abertura: 17 de março de 2023, às 9h00min.

O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, a partir do dia 03 de março de 2023, no endereço eletrônico: http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/ e e-mail [email protected] Brasileia/AC, 02 de março de 2023. Thaísa Batista Monteiro Pontes Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação Prefeitura de Brasiléia

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 009/2023

OBJETO:

Registro de Preços para Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de refeições em atendimento às necessidades da Prefeitura de Brasileia.

Data da Abertura: 16 de março de 2023, às 09h00min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, a partir do dia 03 de março de 2023, no endereço eletrônico: http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/ e e-mail [email protected] Brasileia/AC, 02 de março de 2023. Thaísa Batista Monteiro Pontes Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação Prefeitura de Brasiléia

CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2023

AVISO DE ADIAMENTO

CHAMADA PÚBLICA N° 001/2023

OBJETO: Contratação de empresas (pessoas jurídicas) ou entidades filantrópicas, através do processo de credenciamento, para prestação de serviços especializados na realização de consultas médicas visando atendimentos as crianças e adolescentes laudadas de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) do Município de Brasileia.

Data da Abertura: 03 de abril de 2023, às 08h00min.

O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, no período de 02 de março ao dia 31 de março de 2023, de segunda a sexta-feira na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, telefone (68) 35464402, e-mail [email protected] ou no endereço eletrônico http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/.

Brasileia/AC, 01 de março de 2023.

Thaísa Batista Monteiro Pontes

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2022

AVISO DE SUSPENSÃO E REABERTURA DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022

A Prefeitura de Brasileia, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL torna Público a SUSPENSÃO e REABERTURA da sessão pública de abertura sob a modalidade CHAMADA PÚBLICA nº 002/2022, cujo objeto é a Contratação de empresas (pessoas jurídicas) ou entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, através do processo de credenciamento, prestação de serviços especializados na realização de consultas médicas ambulatoriais em geriatria, infectologia, neurologia pediátrica, neurologia, psiquiatria e reumatologia, para atender aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Brasileia, que a nova data de abertura do certame será dia 03 de abril de 2023 às 11h00 horas.

Brasileia/AC, 01 de março de 2023.

Thaísa Batista Monteiro Pontes

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CHAMADA PÚBLICA Nº. 003/2022

AVISO DE SUSPENSÃO E REABERTURA DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA N° 003/2022 A Prefeitura de Brasileia, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL torna Público a SUSPENSÃO e REABERTURA da sessão pública de abertura sob a modalidade CHAMADA PÚBLICA nº 003/2022, cujo objeto é a Contratação de empresas (pessoas jurídicas) ou entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, através do processo de credenciamento, prestação de serviços especializados na realização de consultas médicas ambulatoriais pediatria, ortopedia, gastroenterologia, ginecologia/obstetrícia, urologia e consulta nutricional completo com exame de bioimpedância para atender aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Brasileia, que a nova data de abertura do certame será dia 04 de abril de 2023 às 08h00 horas. Brasileia/AC, 01 de março de 2023. Thaísa Batista Monteiro Pontes Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CHAMADA PÚBLICA Nº. 004/2022

AVISO DE SUSPENSÃO E REABERTURA DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA N° 004/2022

A Prefeitura de Brasileia, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL torna Público a SUSPENSÃO e REABERTURA da sessão pública de abertura sob a modalidade CHAMADA PÚBLICA nº 004/2022, cujo objeto é a Contratação de empresas (pessoas jurídicas) ou entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, através do processo de credenciamento, prestação de serviços especializados na realização de exames médicos sob demanda de: colposcopia, endoscopia digestiva alta, eletroencefalograma (EGG) espirometria, ecocardiograma, monitoramento ambulatório de pressão arterial (mapa), eletrocardiograma de longa duração (holter de 24 horas) e ultrassonografia, que a nova data de abertura do certame será dia 04 de abril de 2023 às 11h00 horas.

Brasileia/AC, 01 de março de 2023.

Thaísa Batista Monteiro Pontes

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CHAMADA PÚBLICA Nº. 005/2022

AVISO DE SUSPENSÃO E REABERTURA DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA N° 005/2022

A Prefeitura de Brasileia, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL torna Público a SUSPENSÃO e REABERTURA da sessão pública de abertura sob a modalidade CHAMADA PÚBLICA nº 005/2022, cujo objeto é a Contratação de empresas (pessoas jurídicas) ou entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, através do processo de credenciamento, prestação de serviços especializados na realização de abdômen total, obstétrica, mama, rins e vias urinárias, pélvica abdominal, partes moles, parede abdominal, região inguinal, próstata – (via abdominal), região cervical, transvaginal e tireoide, para atender a demanda do Município de Brasileia, que a nova data de abertura do certame será dia 05 de abril de 2023 às 08h00 horas.

Brasileia/AC, 01 de março de 2023.

Thaísa Batista Monteiro Pontes

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CHAMADA PÚBLICA Nº. 006/2022

AVISO DE SUSPENSÃO E REABERTURA DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA N° 006/2022

A Prefeitura de Brasileia, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL torna Público a SUSPENSÃO e REABERTURA da sessão pública de abertura sob a modalidade CHAMADA PÚBLICA nº 006/2022, cujo objeto é a Contratação de empresas (pessoas jurídicas) ou entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, através do processo de credenciamento, prestação de serviços especializados na realização de exames médicos de OTORRINOLARINGOLOGIA, para atender aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Brasileia, que a nova data de abertura do certame será dia 05 de abril de 2023 às 11h00 horas.

Brasileia/AC, 01 de março de 2023.

Thaísa Batista Monteiro Pontes

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

