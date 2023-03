Circuito Sub-21 de Vôlei de Praia começa no domingo, na UFAC

O anuncio foi feito pelo Ministro dos Transportes e pelo Diretor-Geral Substituto do DNIT, em reunião com o Senador, deputados federais e estaduais, Secretário de Estado e Diretora do Detran

Com o aporte de R$ 600 milhões, as licitações para as obras de manutenção e início da reconstrução da BR-364 devem ocorrer ainda neste mês. O anúncio foi feito pelo Ministro dos Transportes, Renan Filho, em conjunto com o Diretor-Geral Substituto do DNIT, Fabrício Galvão, em reunião solicitada pela Bancada Federal do Acre, nesta quinta-feira, 02, em Brasília. “O recurso irá permitir a reconstrução dos primeiros 200 km mais críticos da estrada, com início já neste ano. Nós saímos absolutamente contemplados com esse anúncio”, comemorou o Senador Alan Rick, coordenador da Bancada Federal.

Conforme Galvão, neste mês, o DNIT espera fechar a licitação que está em curso e, em seguida, fazer o primeiro contrato da ordem de R$ 160 milhões. “Com isso, já vamos resolver os pontos mais críticos para, na sequência, vir licitando e fazendo obra, até que a gente consiga resolver toda BR-364”, explicou.

Questionado sobre a possibilidade de priorizar a reconstrução da BR, o Diretor do DNIT explicou que, sem fazer a recuperação da rodovia, não haverá estrutura de sustentação para a nova pavimentação. O Ministro Renan Filho acrescentou que esse trabalho é urgente, para impedir um retrocesso rodoviário no Estado. “Vamos recuperar a rodovia, para que ela não se deteriore mais e volte a ser uma estrada de barro. Porque nós sabemos que, quando isso acontece em estados Amazônicos, é muito difícil conseguir recuperar, em razão das questões climáticas e ambientais”.

O desafio, segundo o Ministro, é conseguir executar o recurso de R$ 600 milhões ainda este ano, por conta das peculiaridades do Estado, como os longos períodos de chuva e a falta de alguns insumos, como pedra. O diretor do DNIT, no entanto, garantiu que, no que depender de pessoal e equipamentos, o Departamento irá disponibilizar para o Estado o que for necessário. “De acordo com o nível de investimento e com o volume de trabalho, a gente vai ampliar as equipes que estão na pista e a nossa ideia é que essa obra ganhe outro nível e não pare mais”.

O Secretário de Estado de Relações Federativas, Ricardo França, também comemorou o anúncio. “Saímos daqui com grande alegria. Queria agradecer à coordenação da nossa Bancada, em nome do Senador Alan Rick. O que precisamos agora é preparar toda a parte de infraestrutura, para que a gente consiga deixar essa BR com trafegabilidade e boas condições. ”

A conquista desse recurso é resultado de um trabalho constante da Bancada Federal do Acre, nos últimos meses. “Foram muitas ações em favor da recuperação e da reconstrução da nossa BR, mas não só dela, como também da Ponte de Rodrigues Alves, da recuperação de cabeceiras de pontes importantes no nosso Estado e da BR-317. A Bancada do Acre sempre deu as mãos. Nossos parlamentares estiveram presentes e abraçaram essa causa – porque é uma causa de todos nós”, finalizou o Alan Rick.

Participaram da reunião os deputados federais Roberto Duarte (Republicanos); Meire Serafim (União); Eduardo Velloso (União); Zezinho Barbary (PP); Socorro Neri (PP); Gerlen Diniz (PP); Coronel Ulisses (União) e Antônia Lúcia (Republicanos); além dos deputados estaduais Nícolau Júnior (PP); e Emerson Jarude (MDB). E ainda a Diretora do Detran Acre, Taynara Barbosa.

