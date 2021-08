Governador visita obras do anel viário em Brasileia e anuncia mais investimentos para a região

A obra do anel viário de Brasileia e Epitaciolândia já é uma realidade e segue o cronograma estabelecido, movimentando a economia e trazendo emprego e renda para os 50 mil habitantes da região. Com objetivo de anunciar ainda mais investimentos, o governador Gladson Cameli esteve em Brasileia, nesta segunda-feira, 16, desta vez para assinar a ordem de serviço no valor de R$ 61,5 milhões, referente ao melhoramento do km 18 e 19 do ramal que dá acesso ao anel na cidade.

Em seu discurso, o governador agradeceu o empenho dos deputados federais e estaduais, prefeitos e vereadores, por ajudarem na missão que é governar o Acre.

Cameli relembrou que, ainda quando era senador da República, destinou recursos para a revitalização da Avenida Marinho Monte, em Brasileia: “E antes disso, quando ainda era deputado federal, conseguimos destinar recursos para a construção do Centro Municipal de Convivência para Idosos. É uma alegria poder contribuir para a melhoria de vida de tantas pessoas. E, como governador, me sinto motivado para fazer ainda mais e melhor”.

O diretor-geral do Deracre, Petronio Antunes, relembrou a dedicação do governador Gladson Cameli: “É muito difícil a aprovação de projetos por parte do Dnit [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes], pois são muitos projetos para serem analisados. Mas, graças ao apoio do governo federal, tivemos agilidade na aprovação. E ainda assim, eles já aprovaram o serviço de terraplanagem, geométrico e drenagem. Contamos também com apoio do Imac, para liberação das licenças e já estamos com 20 milhões na conta para esse processo inicial. Vamos trabalhar para inaugurar em dezembro de 2022”, pontuou Petronio.

Joelson Pontes, que é morador do Alto Acre, disse que a realização do anel é um sonho antigo de todos os moradores da região. “Gladson está concretizando a materialização de uma luta antiga de todos os moradores de Brasileia e Epitaciolândia. Obrigado por reunir tantos esforços para que haja esse pontapé inicial”, afirmou.

Sobre o anel viário

A obra do anel viário terá extensão de 10,3 quilômetros, contemplando ainda uma nova ponte sobre o Rio Acre. Com 251,5 metros de cumprimento, os trabalhos para a construção da estrutura estão em andamento. Nessa etapa, além do rebaixamento do terreno e das escavações necessárias para a construção das fundações e pilares, o canteiro de obras está em fase final de implantação.

Orçada em R$ 18,6 milhões, a ponte deverá consumir cerca de 550 toneladas de aço e 5,5 mil metros cúbicos de concreto. A meta é concluir o levantamento das fundações e pilares até o mês de dezembro.