O governador disse que já está se mobilizando junto à bancada federal acreana visando a garantia de recursos por meio de emendas parlamentares para estas obras, necessárias para o estado.

A reunião também contou com a participação de equipes do Dnit em Brasília e no Acre – por meio de videoconferência -, além do procurador-geral do Estado, João Paulo Setti, que reforçou os apelos do governador quanto à necessidade das obras e seus impactos positivos para a geração de emprego.

“O Acre localiza-se em região de fronteira, enfrenta problemas de tráfico de drogas e os empregos gerados com essas obras darão perspectivas melhores para a população”, disse o procurador no encontro, que também contou com a participação do assessor técnico da Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac), Francisco Wellington Castelo de Souza.