Governador Gladson Cameli discute agenda estratégica de trabalho com secretários de Estado

O governador do Acre, Gladson Cameli, esteve reunido com parte da equipe de secretários de Estado nesta segunda-feira, 9, no Palácio Rio Branco, na capital. O encontro debateu o alinhamento da agenda de trabalho que o chefe do Poder Executivo deve cumprir neste mês.

Nos próximos dias, Cameli iniciará visitas a importantes obras que estão sendo executadas pelo governo do Estado.

“Não vamos perder um dia sequer nesta nova administração. Meu compromisso continua o mesmo, que é seguir trabalhando pela população e com o desafio de preparar o nosso estado para o futuro. Queremos criar as condições para gerar emprego e renda. Com muita determinação e fé em Deus, vamos conseguir”, afirmou.

Muito em breve, o governante apresentará à sociedade o plano estratégico de ações dos cem primeiros dias de gestão. Mais uma demonstração de compromisso com os acreanos e o desenvolvimento do estado.

A reunião contou com a participação do secretário de Planejamento, Ricardo Brandão; do secretário de Administração, Paulo Roberto Correia; do secretário de Governo, Alysson Bestene; do secretário adjunto de Governo, Luiz Calixto; e do chefe do Gabinete do Governador, José Messias.

