Gol oferece desconto de 80% nas passagens aéreas em caso de morte de parentes

As companhias Gol e Azul incluíram os voos do Acre no feirão de passagens aéreas deste final de semana. São várias opções de voos baratos para quem pretende viajar ainda neste ano. O menor valor está disponível na promoção da Gol nos voos diretos de Rio Branco para Manaus com bilhetes de ida e volta por apenas R$ 715.

No feirão da Gol tem passagens aéreas de Cruzeiro do Sul para Rio Branco pelo valor de R$ 788. Quem está na capital do Acre poderá viajar para a cidade localizada no interior do estado pagando pela ida e volta R$ 838. Essas duas ofertas são de voos diretos da Gol. Acesse AQUI essa promoção.

Confira as promoções dos novos voos da Azul

Também tem promoção dos voos da Azul, companhia que a partir de 4 de outubro deste ano iniciará voos no Acre. Nos voos diretos da capital acreana para Porto Velho tem passagens aéreas pelo valor de R$ 968. De Rio Branco ara Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) a Azul tem passagens por R$ 1179 (ida e volta) em voo direto.

As passagens aéreas estão com as taxas de embarques inclusas. Os menores valores são para viagens de agosto a novembro deste ano. As promoções acabam às 23 horas de segunda-feira (10/6).

