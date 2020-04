O governador Gladson Cameli deve abrir mão de seu salário integral durante três meses por causa da crise do coronavírus, informaram ao Blog da Hora, do Notícias da Hora, fontes do Palácio Rio Branco.

O salário mensal do governador do Acre é de 35.461mil. São R$106.383 somados durante três meses. A renúncia vai acontecer entre abril e junho.

Gladson deve sugerir aos seus secretários, que recebem R$ 24.822 por mês, que renunciem a pelo menos 30% de suas remunerações também durante três meses.

O governador vai conversar sobre o assunto nesta segunda-feira (12) durante uma reunião em que ele deve tratar sobre a flexibilização ou não do funcionamento do comércio no Acre.

Cameli ainda não sabe se precisará de um projeto de lei em caráter temporário para abrir mão do valor integral de seu salário, porém já afirmou a pessoas próximas que seu ato é pessoal e portanto não se vê proibido de fazê-lo. Nesta segunda-feira ele fará uma consulta à PGE.

A ideia do governador é ajudar com esse dinheiro durante três meses famílias carentes que sofrem com a crise do coronavírus.

Comentários