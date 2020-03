O governador Gladson Cameli informou na manhã desta sexta-feira, 27, que solicitou uma audiência em caráter de urgência com o presidente da República, Jair Bolsonaro, para discutir as medidas emergenciais de contenção do coronavírus no Acre.

Gladson manifestou sua preocupação pelo fato de estar aguardando a liberação de kits para realização de exames da Covid-19 no Acre, enfatizando o esforço do Estado em preservar a vida das pessoas.

Segundo ele, há ainda a preocupação com o setor industrial e comercial do estado, que tem manifestado grande aflição no que diz respeito à economia local. “Sabemos do nível de preocupação e compromisso do governo do Estado com a vida das pessoas, e nessas horas precisamos ter prudência. Como governador, preciso ter segurança sobre o suporte que receberemos até para que venhamos a tomar decisões que resguardem tanto a saúde quanto o sustento das famílias acreanas”, disse Cameli.

O governador frisou que sua intenção na audiência com o presidente Jair Bolsonaro é alinhar a estratégia do estado do Acre junto ao governo federal para combater a Covid-19.

“Tenho absoluta certeza que o governo federal estará sensível às causas do Acre, pois este é um momento de união. Todos nós, como guardiões do nosso povo, precisamos ter humildade e compreensão sobre o momento delicado pelo qual passa a população mundial, e sem dúvida alguma, conseguiremos vencer todos esses desafios”, concluiu Cameli.

Comentários