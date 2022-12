Gladson garante que “ficam” secretários de Educação, Deracre e Comunicação; Saúde muda

A Corte Eleitoral do Acre entregou nesta quinta-feira, 15, os diplomas aos eleitos para o mandato 2023/2026. Os documentos os habilitam a tomar posse nos cargos a partir de 1º de janeiro. A sessão solene destinada à diplomação foi aberta pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, Desembargador Francisco Djalma.

A Justiça Eleitoral trabalha para assegurar a realização de eleições por meio da lisura, da confiabilidade e da seriedade das urnas eletrônicas e do sistema eletrônico de votação. “Coube à Justiça Eleitoral estudar planejar e se preparar para atuar de maneira séria e firme no sentido de impedir que a desinformação maculasse a liberdade de escolha dos eleitores e eleitoras e a lisura do pleito eleitoral”, ressaltou o presidente do TRE-AC.

Em seu discurso, o Desembargador Francisco Djalma destacou que o engajamento de todas as instituições federais, estaduais e municipais foi fundamental para que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre cumprisse com êxito não apenas com o seu dever de organizar as eleições, mas, também, a missão de promover a lisura do processo eleitoral, exercendo, de forma efetiva, seu papel fundamental de guardião da normalidade e da legitimidade das eleições, indispensáveis para o aperfeiçoamento e consolidação do Estado Democrático de Direito.

“Assim, foi assegurado ao eleitor acreano, principal personagem do processo eleitoral, a plena manifestação de sua vontade, pelo exercício do voto, proporcionando-lhe eleições livres, seguras, transparentes e rápidas, a mais célere em totalização dos últimos anos”, disse o Des. Francisco Djalma.

A entrega dos diplomas foi realizada, primeiramente, aos eleitos ao cargo de deputado estadual, por ordem de votação; na sequência, os eleitos para deputado federal, igualmente por ordem de votação. Depois, foi o momento de diplomar o senador eleito, Alan Rick; a vice-governadora eleita, Mailza Gomes, e o governador reeleito, Gladson Cameli.

Como homenagem do TRE em reconhecimento e valorização à participação feminina nestas eleições, cada diplomada recebeu buquê de flores das mãos da Diretora-Geral do Tribunal, Rosana Magalhães.

O senador Eleito Alan Rick registrou agradecimentos especiais ao TRE acreano. “Agradeço também a toda equipe deste tribunal, que sempre realiza um trabalho de excelência durante as eleições que tem particularidades desafiadoras na nossa região. Este ano, especialmente, em função do horário de votação que seguiu o fuso de Brasília. Em nome da equipe do TRE agradeço, também, os policiais, mesários Ministério Público e todos que se envolveram no processo eleitoral. O trabalho de vocês permite o exercício da democracia”, ressaltou.

Durante sua fala, o Governador reeleito, Gladson Cameli disse que o Acre é capaz de implementar uma política de desenvolvimento sustentável de longo prazo, tendo como alicerces a tecnologia e o avanço do capital humano. “Seguiremos colocando as pessoas em primeiro lugar, acima dos interesses partidários. Avançaremos com absoluto respeito a democracia, equilíbrio entre os poderes e permanente busca do interesse comum. Sabedor dos desafios, apoiado pela a força e qualidade do povo acreano e confiante em Deus, afirmo: o melhor vem agora!”, destacou.

“Que Vossas Excelências exerçam seus mandatos com probidade, compromissados com os interesses de seus eleitores e que o sucesso de cada um sirva de exemplo para os outros. Com estas palavras finalizo pedindo que Deus que os ilumine e os abençoem e que todos os eleitos aqui diplomados possam trabalhar em benefício da sociedade acreana”, finalizou o Des. Francisco Djalma.

Mesa de honra

Além do Presidente do TRE-AC, participaram da mesa de honra da cerimônia de diplomação, os demais membros da Corte: Des. Laudivon Nogueira, Vice-presidente e Corregedor Eleitoral; os Juízes Armando Dantas, Matias Mamed, Roberto Barreto, Jair Facundes e Zenair Bueno; a Presidente do Tribunal de Justiça do Acre, Des. Waldirene Cordeiro; o Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom; o Governador do Estado do Acre, Gladson Cameli; o Presidente da ALEAC, Nicolau Júnior; e a Vice-presidente da OAB – Seccional Acre, Socorro Rodrigues.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários