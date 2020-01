Durante transmissão ao vivo em sua página no Facebook neste domingo, 12, o governador Gladson Cameli garantiu que o Acre deve ter em caixa a partir de 2020 aproximadamente R$ 1 bilhão para investimentos em infraestrutura rural e urbana e habitação.

Cameli fez o anúncio agradecendo a bancada federal do Acre em Brasília e sua base na Assembleia Legislativa. O governador reafirmou que o Estado deve priorizar este ano a reabertura de ramais com grandes quantidades de famílias produtoras rurais e acrescentou que há um plano para a recuperação total das estradas estaduais.

Cameli falou ainda sobre as fardas que serão doadas pelo Estado aos alunos da rede pública de ensino e deu um recado àqueles que, segundo ele, querem criar “debate desnecessário” fazendo enquete sobre as cores e modelos dos

uniformes. O governador reafirmou ainda que além de dar de graça o fardamento, o Estado aumentou mais uma refeição para os estudantes incluindo peixe no cardápio.

“Quem tem que opinar são os alunos. Quer dizer que doar fardamento para os alunos da rede pública é ruim? Se for me provem. Estou fazendo um bem, que é facilitar e dar condições melhores para os nossos estudantes. Não vou só doar o fardamento como vou autorizar a aumentar mais uma refeição no cardápio da merenda escolar.”

Gladson garantiu que deve convocar

374 professores efetivos antes do início das aulas na rede pública e sobre a convocação das pessoas que fizeram o concurso para agente e delegado da Polícia Civil, o governador afirmou que aguarda o relatório da Secretaria de Fazenda do Estado para dar uma posição definitiva sobre o assunto.

“Sobre a Polícia Civil eu acredito que no máximo em 10, 15 dias, assim que sair o relatório de como nós estamos sobre o limite prudencial, estarão sendo convocados.”

Gladson Cameli disse ainda, ao ser perguntado sobre a ponte do rio Madeira, que a ponte está praticamente concluída e que faltam apenas alguns detalhes para o encerramento da construção de um dos acessos à cabeceira. Ele deve visitar a obra nos próximos dias acompanhado do governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha.

