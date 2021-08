Gladson Cameli visita Clínica do Rim em Brasiléia e diz que espera parecer administrativo

O governador do Acre, Gladson Cameli, esteve na cidade de Brasiléia nesta semana, onde cumpriu uma extensa agenda. Mas, conseguiu um espaço para visitar, talvez, um dos maiores investimentos realizados na área de saúde direcionado ao tratamento renal no Estado.

Com já foi anunciando anteriormente, foi construído na cidade de Brasiléia, uma filial da Clínica do Rim, com um grande investimento em uma logística que poderá atender quase 200 pacientes por semana, de toda a regional do Alto Acre.

Juntamente com o prefeito do Epitaciolândia, Sérgio Lopes e o vice-prefeito de Brasiléia, Carlinho do Pelado, e muitos outros convidados. O prédio localizado na Avenida Rui Lino, ao lado da agência da Caixa Econômica Federal, está com quase 30 máquinas que poderão realizar o tratamento de hemodiálise sem se deslocar à Capital acreana.

O investimento está sendo visto com bons olhos pelos gestores municipais, uma vez que poderão através convênios públicos e privados, aliviar uma cansativa viagem aos pacientes de seus municípios. Os de Assis Brasil e Xapuri, poderão reduzir o tempo de deslocamento.

Segundo o governador, estará buscando soluções para amenizar o sofrimento dessas pessoas. Destacou o investimento e que vai ajudar tentando criar condições para que os pacientes não precisem sair da regional, e quando se trata da saúde das pessoas, não pode deixar para amanhã.

