Fernanda Hassem trata de investimentos com governador Gladson Cameli na Capital

A Prefeita Fernanda Hassem esteve reunida na manhã de quarta-feira (18), com o Governador Gladson Cameli na Casa Civil na capital do Acre, afim de tratar de assuntos sobre investimentos em infraestrutura, ramais e maquinários que estarão trabalhando em parceria com o governo do Estado.

Na ocasião, a gestora de Brasileia levou as demandas que necessitam da parceria do Governo do Acre para o desenvolvimento do município. A gestora vem trabalhando em parceria com o governo, com que tem uma boa relação institucional para que possam levar melhoras aos munícipes.

“Estamos com várias frentes de trabalho em Brasiléia, tanto na área urbana quanto na área rural, mas nesse momento nossas prioridades são obras de infraestrutura e aproveitar o verão para que possamos avançar os trabalhos nos ramais”, destacou Fernanda Hassem.

Gladson Cameli destacou que em breve virá à Brasiléia novamente para visitar as obras que estão no projeto a serem realizados ainda neste verão. “Temos uma grande parceria com os municípios do Alto Acre. Não temos cores partidárias quando falamos de investimentos que irão levar melhorias aos acreanos”, destacou o governador.

Fernanda Hassem saiu da Casa Civil muito otimista com o governador Gladson Cameli, que considera um grande parceiro de Brasiléia. Sabe que o Acre é grande, mas espera poder levar muito mais aos brasileenses nos próximos dias.

Ítalo Medeiros, secretário adjunto da Secretaria Extraordinária de Assuntos Governamentais (SEGOV) também participou da reunião e espera levar as demandas o mais breve possível para Brasiléia.