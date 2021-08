Marceneiros detidos sob suspeita de estarem trabalhando com madeira ilegal esperam audiência de custódia

Cerca de 11 pessoas ainda estão detidas na sede da delegacia da Polícia Federal localizada na cidade de Epitaciolândia, desta a manhã desta quarta-feira, dia 18, quando uma operação de fiscalização foi desencadeada, além de apreensão de muita madeira.

Segundo foi apurado na delegacia da PF em Epitaciolândia, o trabalho foi conjunto entre IBAMA, ICMBio e Polícia Federal, sendo resultado de denuncias que vinham sendo investigadas que, alguns estariam adquirindo madeira de forma ilegal de dentro da Reserva Chico Mendes.

Segundo foi informado através do Instagram da Polícia Federal, “A Operação GLO Ambiental (garantia da lei e da ordem ambiental) teve como objetivo reprimir a prática de crimes ambientais como, por exemplo, o armazenamento e transporte de madeiras que não possuam o DOF — Documento de Origem Florestal.”

Complementa ainda que, “Espera-se que com a intensificação das fiscalizações ocorrida nos últimos meses coibir o desmatamento e o comércio ilegal de madeira de áreas florestais protegidas da região. Mais de 190 (cento e noventa) metros cúbicos de madeira foram apreendidos e 11 pessoas foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Federal em Epitaciolândia.”

Foi informado que as pessoas detidas na seda da PF em Epitaciolândia, serão levadas para a Audiência de Custódia por volta do meio-dia desta quinta-feira (19) no Fórum do município de Brasiléia, onde possivelmente serão liberadas para responder o processo em liberdade.

VEJA VÍDEO: