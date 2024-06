Gladson Cameli nomeia aprovados no concurso da Saúde

O desaparecimento do diarista Aldeon Borges da Silva de 39 anos, virou um mistério para a Polícia Civil.

Nesta quarta-feira, 12, buscas foram feitas, em várias áreas de mata do Ramal do Pica Pau, na Estrada da Amapá, região do 2º Distrito de Rio Branco.

A ação, realizada por investigadores da Delegacia de Homicídios, teve buscas pistas sobro o paradeiro da vítima.

Deon Borges, como é mais conhecido, desapareceu na noite do último domingo, 9, após ter a casa, localizada na Rua da Amizade, invadida por criminosos.

De acordo com relatos de pessoas próximas, Deon Borges, que é natural de Cruzeiro do Sul, foi assassinado no interior do imóvel.

Depois o corpo foi elevado do local e enterrado em uma área de mata do Ramal do Pica Pau.

Logo após, o crime o imóvel teria sido lavado pelos bandidos para apagar os vestígios do crime.

A Polícia Civil não descarta o homicídio, mas mantém o silêncio.

As buscas foram feitas em vários locais pelos agentes, porém nenhuma pista sobre o paradeiro de Deon Borges foi encontrada.

Nesta quinta-feira, 13, investigadores da DHPP vão retornar a região para continuar com as ações.

