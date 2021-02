A situação de lotação de leitos para tratamentos de pessoas com o vírus covid-19 nas principais regionais, onde se inclui a Capital do estado do Acre, levou o governador a decretar situação de bandeira vermelha, após todos os municípios apresentarem aumento de infecção.

Gladson foi indagado sobre o aumento e não se esquivou em dizer que, vinham trabalhando com uma situação que pudesse ser o aumento de ocupação dos leitos. Destacou que vem trabalhando para que a equipe possa trabalhar no sistema público de saúde.

Foi destacado que mais UTI’s estão sendo disponibilizadas, como também fábricas de oxigênio e mantendo o abastecimento de remédios. “…estamos aí contando com o apoio da população que evite um aumento de casos, se cada um não fizer sua parte, o colapso virá, e vai ter um momento que não vai ter como mais expandir”, falou Gladson.

Foi perguntado se o Acre está recebendo apoio do governo federal. Gladson confirmou o apoio além da bancada federal em Brasília, que estariam no momento, buscando uma alternativa para que se possa evitar um perca de recursos financeiro neste momento de pandemia.

