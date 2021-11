Gladson Cameli anuncia aumento no valor de emendas dos deputados estaduais de R$ 500 mil para R$ 1 milhão

O governador Gladson Cameli anunciou na manhã desta quinta-feira (11), durante café da manhã com 12 deputados estaduais da base na Assembleia Legislativa, o aumento do valor das emendas impositivas estaduais de R$ 500 mil para R$ 1 milhão.

Ainda no encontro, Cameli afirmou que a reunião com os parlamentares era uma prova da valorização do governo com a Assembleia. “Todo passo que o governo dá é com o apoio de vocês”, completou.

O diretor-presidente do Deracre, Petrônio Antunes, disse que a reunião técnica tem como objetivo aproximar a base do setor de infraestrutura do governo.

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Pedro Longo, destacou que o anúncio do aumento das emendas atende a um pedido da base.

“É um reconhecimento com a base, que apresentou a sugestão e o governador atendeu.”