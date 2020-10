Em maio deste ano, inclusive, a empresa ameaçou suspender as refeições alegando falta de pagamento

Informações repassadas à reportagem, dão conta de que poderá haver nos próximos dias, por parte da Delegacia de Combate à Corrupção e aos Crimes contra à Ordem Tributária e Financeira (Decor), uma investigação contra a empresa Tapiri, responsável por fornecer alimentação aos presos das unidades prisionais de Rio Branco.

O Ministério Público do Estadual (MP-AC) recebeu denúncias de que a empresa estava entregando menos alimentos do que o firmado em contrato. A denúncia foi feita ao órgão controlador através de familiares de presos e advogados.

Em maio deste ano, inclusive, a empresa ameaçou suspender as refeições alegando falta de pagamento. Porém, após acordo com Instituto Penitenciário do Acre (Iapen) e uma decisão da Justiça, a Tapiri manteve o serviço aos detentos.

Fontes do Palácio Rio Branco apontam que o governador Gladson Cameli, inclusive, já teria dado o aval da investigação à Delegacia.

