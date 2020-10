Oito das 22 cidades acreanas concentram mais 80% dos casos oficiais de coronavírus no estado, segundo a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre). Juntos, esses municípios têm 23,1 mil infecções notificadas, todas com mais de mil contaminações.

Rio Branco lidera o ranque, com 10.726 registros até esta quinta-feira (8), seguido por Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do estado, com 3.533.

Tarauacá aparece em seguida, com 2.557 infectados. Em quarto e quinto lugar, respectivamente, estão Sena Madureira (1.615) e Feijó (1.274).

Xapuri tem 1.265 casos confirmados pela prefeitura, enquanto que Brasileia possui 1.159. Por fim, Mâncio Lima registrou, até o momento, 1.049.

Em todo o Acre já são 28.834 notificações, com 669 óbitos.

Comentários