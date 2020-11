Nesta sequência, além do asfalto o projeto prevê iluminação e calçadas com meio-fio. Mais de R$1 milhão são investidos na obra.

O governador Gladson Cameli anunciou nesta quarta-feira (11) o início da pavimentação asfáltica do acesso entre Plácido de Castro à Vila Evo Morales, na Bolívia.

“Já iniciamos o serviço de pavimentação. Estamos na primeira fase. Fizemos a base e agora a imprimação. Posteriormente colocaremos a capa asfáltica”, informou o governador.

Segundo ele, trata-se de mais uma demanda da população sendo atendida pelo governo do Estado.

Serão pavimentados cerca de 270 metros de extensão do acesso. Ao longo dos últimos meses foram implantadas uma galeria e sistema de macrodrenagem. Nesta sequência, além do asfalto o projeto prevê iluminação e calçadas com meio-fio. Mais de R$1 milhão são investidos na obra.

