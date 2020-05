Gefron frustra contrabando de cigarros na fronteira e troca tiros com suspeito em perseguição

Um carro modelo Chevorlet/Celta, placas MZV 2825, de cor vermelha, foi visto em atitude suspeita pelo Bairro Leonardo Barbosa, na cidade de Brasiléia na noite desta segunda-feira, dia 4. Uma viatura do Grupo Especial de Fronteira – Gefron, que teria tentado abordar para uma vistorias de rotina.

Foi quando o motorista iniciou fuga pelas ruas de Brasiléia rumo a ponte metálica que liga à Epitaciolândia. Moradores divulgaram em grupos de internet que os tiros iniciaram durante a passagem pela ponte.

Foi quando uma viatura do 5º Batalhão passou a dar suporte na perseguição rumo à Avenida Amazonas em alta velocidade. Algumas pessoas passaram a registrar por celular sem saber do perigo que corriam, uma vez que o motorista do Celta efetuava disparos contra as viaturas.

Ao saírem da cidade pela BR 317 rumo a Xapuri, foi quando os policiais passaram a revidar dos tiros. Os pneus e parte da lataria e vidros traseiros foram acertados do veículo e foi informado que seria apenas um suspeito.

As informações dão conta que o veículo teria parado no km 3 da BR 317. O motorista teria tentado fugir para dentro do mato, mas foi alcançado e detido. A arma utilizada pelo contrabandista que já tem passagem pela Justiça pelo mesmo crime, não foi encontrada e está sendo procurada no local.

O carro e o contrabando foram levados para a delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia, onde foi realizado o flagrante delito por contrabando ilegal e atentado contra a saúde pública.

Foi levantado que ao todo, seriam cerca de 800 pacotes de cigarros que foi evitado de chegar nas ruas da capital do Acre.

