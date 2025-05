Fraca onda polar muda o tempo no Acre neste sábado, com previsão de temporais

A chegada de uma fraca onda polar neste sábado, 10, deve deixar o tempo instável em várias regiões do país e também em áreas vizinhas da Bolívia e do Peru. No Acre, a previsão indica mudanças significativas nas condições climáticas, com possibilidade de chuvas intensas, raios, ventanias e até granizo em algumas áreas.

Nas microrregiões do leste e sul do estado, como Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o dia começa com calor e tempo abafado. No entanto, a partir da tarde, a aproximação da frente fria muda o cenário e traz alta probabilidade de chuvas fortes acompanhadas de tempestades localizadas. A umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 65% à tarde, e alcançar entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos devem soprar com fraca intensidade, vindos do sudeste, com variações do sul e de leste.

No centro e oeste do estado, que inclui as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo segue quente, com sol e nebulosidade ao longo do dia. No entanto, há previsão de pancadas de chuva localizadas e intensas, principalmente no período da tarde. A umidade mínima prevista é de 50% a 60% e a máxima pode chegar a 100% pela manhã. Os ventos, também fracos, sopram do norte, com variações de noroeste.

