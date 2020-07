Uma grande operação batizada de ‘Logo Alcance’, onde contou com a presença da Polícia Militar, demais setores de segurança do Acre, coordenados pelo subcomandante do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Major Fredson, além da participação do Grupo Especial de Fronteira – Gefron, e da Polícia Federal.

Segundo o Major Fredson, o nome se deu devido os trabalhos terem ocorrido ao longo da BR 317 até a tríplice fronteira do Acre. Os trabalhos tiveram o apoio do 5º Batalhão do Alto Acre, com o cão da raça belga chamado de ‘Flash’, adestrado para encontrar drogas e trabalhar em outros tipos de ação policial, caso necessário.

Segundo foi informado, essas ações serão rotineiras em todo o Acre, sempre contando com uma grande força policial, tanto do Estado, quando federais. O alvo será o tráfico de drogas, armas, contrabando, entre outros crimes transfronteiriços até a região de Cruzeiro do Sul.

Pertences de passageiros, motoristas e veículos passaram por uma vistoria, além do cão Flash que fez que farejou os locais onde foi realizado blitzen. Os trabalhos que iniciaram na madrugada deste sábado (18), ocorreu dentro das normalidades, sem sinistro, mostrando que as ações policiais das forças de segurança do Acre, vem registrando baixa gradativa nas mais diversas áreas.

Comentários