Forças de segurança do Estado e da União recebem capacitação em gerenciamento de crises

Dentre as diversas situações em que o profissional da segurança pública pode se deparar, uma das mais delicadas é atuar em ocorrências extremas, que coloque em risco a vida de outras pessoas. Para isso, o policial precisa estar devidamente preparado, a fim de retomar o controle da situação e preservar o que há de mais importante entre os fatores envolvidos, a vida das pessoas.

Visando aprimorar e capacitar os profissionais de segurança pública do Estado e da União é que a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) iniciou nesta terça-feira, 25, mais um curso preparatório para gerenciamento de crises.

Uma solenidade de abertura para aula inaugural e início dos trabalhos foi realizada no auditório da Polícia Federal, com a presença dos 40 policiais voluntários para o curso, instrutores, palestrantes e os principais representantes das forças de segurança do Estado e da União, entre eles, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF-AC), Polícia Militar do Acre, Polícia Civil, Polícia Penal, Instituto Sócio Educativo e Corpo de Bombeiros do Acre.

“Acreditamos que o conhecimento salva vidas e também muda histórias de vida. Temos aqui a seleção dos melhores instrutores para repassar sabedoria e o conhecimento necessário, a fim de aprimorar nossos policiais em situações extremas e de gerenciamento de crises. Este não será o único, não vamos parar por aqui. Estamos trabalhando para garantir recursos e investir cada vez mais em capacitação e apostamos também na integração das forças, pois trabalhando juntos e em harmonia podemos fortalecer o Estado”, destacou Paulo Cézar Rocha dos Santos, secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública.

O curso terá duração de 150 horas, sendo distribuídas em aproximadamente 21 dias com aulas práticas e teóricas ministradas por instrutores que vieram de outros estados. O palestrante da aula inaugural, Wanderley Mascarenhas, é coronel da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado de São Paulo e foi um dos pioneiros a implantar o curso para gerenciamento de crises no país.

“Oferecemos vaga não só para os profissionais do estado, mas também da União e ainda para profissionais de estados como Rondônia e Amanozas. Serão treinados para atuação em eventos cruciais que exijam resposta imediata e negociação, assegurando soluções aceitáveis, preservando vidas e que devolvam a tranquilidade do ambiente. Ao final todos estarão devidamente habilitados e preparados para defender a sociedade nas situações mais extremas já conhecidas”, explicou o coordenador do curso, coronel Giovane Lima.

Bacharel em Direito e também doutor em ciências policiais, o palestrante, Wanderley Mascarenhas, já publicou seis livros baseados na sua experiência profissional e atuação na área da segurança pública. Esta é a sua primeira passagem pelo Acre e pretende repassar todo o ensinamento necessário para ministração do curso.

A aula inaugural do curso contou com a participação do coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Wanderley Mascarenhas. "É uma honra muito grande ministrar esse curso aqui no Acre, pois como um dos precursores do assunto e um dos primeiros a capacitar profissionais para atuação em gerenciamento de crises no país, percebo que o ensinamento está sendo difundido. E me trás mais gosto ainda ministrar em um lugar onde vejo a união entre as forças de segurança. Isso potencializa resultados e o estado só tem a ganhar", finalizou o palestrante.