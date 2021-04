Com rondoniagora.com

O Governo de Rondônia realiza neste sábado (3), um drive-thru de vacinação das forças de segurança pública, realizado pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) em Porto Velho. No total, 240 pessoas que estão atuando na linha frente no enfrentamento à Covid-19 receberão a primeira dose da CoronaVac.

Serão imunizados policiais militares, militares do Corpo de Bombeiros, do exército, policiais rodoviários federais e policiais civis, conforme a listagem encaminhada pelos comandantes, segundo informou o diretor executivo da Agevisa, Edilson Silva. O diretor explicou ainda, que só receberá a vacina quem estiver com o nome na lista. “Se a pessoa que está na fila, não tiver com o nome na lista, ela não será imunizada”, disse Edilson Silva.

De acordo com a Agevisa, todos os profissionais que forem vacinados nesta manhã, receberão a segunda dose após 28 dias. No total, 741 doses já estão no estado para serem aplicadas em profissionais das forças de segurança pública.

