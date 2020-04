A Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac) em cumprimento ao Decreto Estadual n° 5.496, prorrogado pelo Decreto Estadual n° 5.668, que estabelece sobre as medidas de prevenção à Covid-19, e também em decorrência do feriado da Semana Santa, intensificou a fiscalização na Rodoviária de Rio Branco.

A fiscalização ostensiva tem como objetivo fazer com que as empresas e cooperativas de transporte intermunicipal de passageiros cumpram o decreto emitido pelo Governo do Estado. Com o decreto, ficou estabelecido a redução de 50% dos horários de viagens, bem como no número de passageiros a serem transportados em cada veículo.

Com o feriado da Semana Santa, o fluxo na rodoviária tende a aumentar, sendo necessário uma fiscalização mais abrangente.

“Com o feriado da Semana Santa, a tendência é que mais pessoas busquem o terminal rodoviário para viajar ao interior para que possam desfrutar do feriado junto de seus familiares, por isso é necessário uma maior fiscalização neste período. Como temos um decreto em vigor de prevenção ao coronavírus, a Ageac fortaleceu a equipe de fiscalização na rodoviária, assim estamos garantindo que o decreto seja cumprido e que os passageiros possam viajar com segurança”, disse a presidente da agência, Mayara Lima.

