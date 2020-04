Francisco Vanderlam Souza da Silva, 34 anos funcionário do SAMU de Cruzeiro do Sul, morador do bairro João Alves, é o homem que se passava pelo governador Gladson Cameli nas redes sociais.

Ele foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira, 9, e confessou que se passava pelo governador em um perfil falso na internet na intenção de obter vantagem em dinheiro de mulheres com quem mantinha contatos.

O delegado Alexnaldo Batista conta que o acusado enganou algumas mulheres que acreditaram na conversa dele, que alegava dificuldade para conseguir dinheiro por causa de burocracia e chegaram a transferir valores para ele.

Mas o que faz uma pessoa agir impunemente, se passando pela maior autoridade do Estado, num crime tão comum? No Acre [e na Amazônia] todos sabem que Gladson de Lima Cameli sempre teve vida farta e nunca precisou de nenhuma ajuda financeira de terceiros, nem mesmo durante as campanhas eleitorais. Sempre teve a família para bancar e o pai para satisfazer os seus desejos de consumo. Ele também é dono de um gordo cartão de crédito. Não seria agora, como governador, que estaria a pedir a dinheiro para eleitores via internet.

Além do mais, esse “bonitão” que se passava pelo filho de Eládio e dona Linda, não foi inteligente o bastante para perceber coisas simples, como a barba. Gladson nunca usou barba e que no seu perfil na Facebook sempre apareceu como afortunado, com fotos em viagens internacionais ao lado da família e sempre deixando claro que é preciso ajudar o próximo.

Se tem uma coisa que Gladson nunca escondeu de ninguém é a fortuna da família. Mesmo assim Gladson, é melhor colocar a barba do farsante de molho, pois nunca se sabe o que vem das mentes pervenças daqueles que vivem a praticar o mal.

Segundo a polícia, as denúncias foram feitas ainda no ano passado e por meio de quebra de sigilo telefônico, Vanderlan foi descoberto e preso no dia de ontem, 9 de abril. “A internet não é terra de ninguém”, avisa o delegado Alexnaldo Batista.

Comentários