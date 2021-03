Serviços considerados não essenciais ficariam fechados. O governo do Acre não se manifestou a respeito da recomendação

Com a taxa de ocupação de leitos de UTI acima dos 90%, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) recomendou aos governos do Acre e de mais 24 estados que suspendam por 14 dias as atividades consideradas não essenciais.

A medida seria para conter o avanço da pandemia e tentar desafogar o sistema de saúde já colapsado.

Se adotada pelo governador Gladson Cameli, a medida deve ser semelhante a já em vigor aos finais de semanas e feriados, só funcionando farmácias, consultórios médicos, laboratórios.

O governo do Estado não se manifestou a respeito da recomendação da Fiocruz. Hoje o Acre recebe mais um lote de vacinas contra a covid-19 e mais 230 cilindros de oxigênio para atender os hospitais do Acre.

