Jovem morre após colidir com poste em avenida movimentada de Rio Branco Submanchete:

Um acidente de trabalho chocante tirou a vida do jovem Elias Silva, de 22 anos, na manhã deste sábado (19), em uma cerâmica no bairro Saboeiro, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Ele caiu dentro de um triturador de argila enquanto trabalhava na produção de tijolos.

Segundo relatos de testemunhas, Elias executava tarefas rotineiras quando se desequilibrou e caiu na máquina, que estava em funcionamento. Colegas tentaram prestar socorro, mas a gravidade dos ferimentos causou morte imediata. O jovem teve o pescoço fraturado, as pernas esmagadas e múltiplos traumas pelo corpo.

A tragédia gerou comoção entre moradores da região, colegas de trabalho e familiares. Equipes da Polícia Militar e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas e realizaram o isolamento da área e os procedimentos de perícia. O corpo foi recolhido e encaminhado ao IML.

Natural do município de Mâncio Lima, Elias residia em Cruzeiro do Sul e trabalhava na cerâmica para sustentar a família. A morte brutal levanta questionamentos sobre as condições de segurança no ambiente industrial e a fiscalização das normas trabalhistas.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do acidente e verificar se houve negligência por parte da empresa. Familiares cobram respostas e justiça diante da perda precoce do trabalhador.