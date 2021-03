Segundo a mãe, foi feito um outro exame que constatou que a bebê estava com meningite aguda. Poucas horas depois, a pequena Any Gabrielly não resistiu e morreu.

A pequena Any Gabrielly Lima de apenas 1 ano e cinco meses está entre as vítimas da Covid-19 no Acre. Ela não resistiu à doença e morreu no último domingo (21), no hospital da cidade de Feijó, no interior do Acre. A morte da bebê saí no boletim dessa terça-feira (23).