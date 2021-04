Cartilha recomenda que as famílias evitem encontros durante o feriado, mas, caso o façam, adotem medidas que minimizem a disseminação do coronavírus

Weslley Galzo, da CNN

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou nesta quinta-feira (1) uma cartilha com orientações e recomendações de distanciamento social para a população adotar durante os feriados cristãos que ocorrem entre sexta-feira (2) e domingo (4), quando é comemorada a Páscoa.

A entidade adaptou o material produzido no ano passado para as festas de final de ano.

A principais orientações dizem para as pessoas ficarem em casa durante as celebrações e que evitem aglomerações caso insistam em recepcionar familiares e amigos.

“Se vai receber convidados, você estará exposto a diferentes níveis de contágio”, diz a cartilha na abertura de cada sessão. “Nenhuma medida é capaz de impedir totalmente a transmissão

da Covid-19”.

A cartilha de cinco página se divide em três tópicos principais de orientações: ambiente e convidados, preparo e forma de servir alimentos, grupos que devem evitar os encontros. Além dos protocolos sanitários padrão de combate ao coronavírus, a Fiocruz destaca medidas adicionais que devem ser adotadas pelas famílias para diminuir o potencial de contaminação.

Confira abaixo algumas das principais orientações da Fiocruz:

Limite o número de convidados de acordo com o tamanho do espaço, permitindo que as pessoas mantenham distância de 2 metros entre si;

Evite música alta para que as pessoas não tenham que gritar ou falar alto. Caso alguém esteja contaminado com o vírus, lançará um número maior de partículas virais no ambiente;

Dê preferência a locais abertos ou bem ventilados. Evite o uso de ar

condicionado;

condicionado; Não deixe que os convidados formem filas para serem servidos;

Oriente os convidados a não se sentarem todos reunidos na hora do almoço. Organize espaços separados para pessoas que moram juntas;

No preparo das refeições:

Lave as mãos antes de preparar a comida e use máscara durante o preparo;

Limite o número de pessoas no ambiente em que a comid estiver sendo preparada ou manuseada;

Caso ofereça bebidas, disponibilize-as em embalagens individuais (latas ou garrafas), arrumadas em baldes com gelo, para que as pessoas possam se servir sozinhas;

Evite o compartilhamento de utensílios para servir a comida.

Atenção especial ao convidar pessoas com suspeita de Covid-19:

Antes realizar o convite para que familiares e amigos se reúnam, certifique-se de que você e nenhum outro convidado estão com sintomas relacionados à Covid-19, ou já têm diagnóstico da doença.

Não chame pessoas em recuperação da doença e que ainda estejam no período de 14 dias depois dos primeiros sintomas e não convide pessoas que estão esperando o resultado do teste ou tenham se encontrado com alguém que tenha tido – ou esteja com suspeita – da doença nos últimos 14 dias.

