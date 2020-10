Um jovem de 25 anos foi executado na porta do Hospital Ari Rodrigues, em Senador Guiomard. Thiago Silva Oliveira buscou a unidade de saúde acompanhado da mãe e de um amigo. Na saída do hospital, um homem se aproximou do rapaz e efetuou os disparos mortais. A mãe de Thiago presenciou a execução.

O amigo de Thiago fugiu para não morrer também. Médicos plantonistas tentaram socorrer a vítima, mas sem sucesso. Thiago já estava morto. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco.

O caso segue investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ninguém foi preso até o momento, suspeito de ter praticado este crime.

