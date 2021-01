A visita à Assis Brasil foi um momento importante para visitar os amigos e dividir o conhecimento de gestão, se colocando à inteira disposição para contribuir com a gestão do prefeito Jerry Correia

A prefeita reeleita de Brasiléia, Fernanda Hassem, aceitou um convite do novo prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, e na terça-feira, 12, visitou o município vizinho para uma troca de experiências de gestão entre as duas administrações.

Fernanda Hassem levou parte da equipe de seu primeiro mandato, principalmente no que diz respeito às finanças e ao planejamento para compartilhar a experiência técnica de sua gestão com o colega de cargo e de partido, que debuta na administração pública.

A gestora de Brasiléia disse que quando assumiu a prefeitura, em 2017, encontrou o município inadimplente e com dificuldades financeiras. Esse cenário, segundo Jerry Correia, se assemelha com a atual situação de seu município.

“Toda nossa gratidão à prefeita Fernanda, que tem estendido as mãos para esse nosso início de gestão tão difícil, sobretudo no que diz respeito às finanças. O endividamento é muito preocupante, devendo ser um dos piores do estado”, afirmou o prefeito.

Para Fernanda Hassem, a visita à Assis Brasil foi um momento importante para visitar os amigos e dividir o conhecimento de gestão, se colocando à inteira disposição para contribuir com a gestão do prefeito Jerry Correia.

“Trouxemos para a equipe municipal de Assis, orientações de como trabalhamos para superar os momentos de crise e de dificuldades financeiras e hoje temos uma gestão adimplente, com convênios atualizados, com boas parcerias com o governo e parlamentares”, disse.

Cerca de 100 pessoas participaram do evento, entre membros da nova gestão de Assis Brasil, vereadores, empresários, lideranças locais e até simpatizantes de Fernanda Hassem, que disse ter iniciado sua trajetória política pela comunidade do Icuriã, localizada no município.

Primeiros passos

O prefeito Jerry Correia relatou que o caráter da palestra ministrada por Fernanda Hassem e equipe nesta terça-feira foi de aconselhamento com base na visão de gestão, e responsabilidade fiscal e transparência.

Correia diz que encontrou as contas da prefeitura de Assis Brasil em condição de desequilíbrio, mas pontua que tem pedido a compreensão da população para as primeiras medidas da gestão, que estão tendo por base muita cautela com relação aos gastos.

De acordo com o prefeito, apenas parte da equipe da nova administração foi definida, segurando as nomeações e reduzindo os serviços temporários evitando assim o inchamento da máquina pública para poder dar respostas em médio prazo à população.

