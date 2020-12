Um feirante identificado como Antônio, conhecido como Vavá, foi morto após reagir uma abordagem policial no início da tarde desta terça-feira (22), na Avenida Brasil, no bairro Jorge Alves Junior, em Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Vavá estava em sua barraca numa praça, quando uma mulher grávida chegou no local e pegou uma melancia sem permissão. A mulher não pagou e saiu correndo com o produto.

O feirante reagiu ao furto e, em posse de uma faca, saiu correndo atrás da mulher, mas foi abordado por uma viatura da Polícia Militar. De acordo com a polícia, Antônio foi para cima da guarnição e tentou ferir um dos PMs.

Na tentativa, o feirante acabou levando um tiro nas costas. Ele morreu antes de receber atendimento médico.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. O corpo do feirante foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira.

