“Fantasmas” na Santa Casa de Rio Branco? Funcionárias ouvem assobios e arrasto de objetos no hospital

A gravidade do relato fez com que equipes do BOPE, ROTAM, GIRO e até agentes de trânsito fossem deslocados ao local

Com Noticias da Hora

Um alarme falso de roubo na Santa Casa de Rio Branco mobilizou diversas viaturas da Polícia Militar e equipes especializadas na noite de sábado, 16. O que parecia ser uma situação de risco terminou com relatos inusitados de fenômenos sobrenaturais por parte das funcionárias do hospital.

De acordo com o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), a denúncia inicial apontava que dois homens em um carro branco com vidros escuros teriam invadido o hospital e trancado mulheres em um banheiro. A gravidade do relato fez com que equipes do BOPE, ROTAM, GIRO e até agentes de trânsito fossem deslocados ao local.

No entanto, após uma varredura completa no prédio e a análise das câmeras de segurança, nenhuma atividade criminosa foi identificada. “As câmeras foram verificadas, e nada de estranho foi registrado. Tudo indica que se tratou de um trote ou de um mal-entendido”, informou o capitão Fernandes, que comandava a operação.

Funcionárias que estavam no plantão contaram que ouviram assobios estranhos vindos dos corredores do hospital. “Uma de nós perguntou: ‘Miga, tu escutou isso?’ A outra confirmou, e aí fomos ver o que era. Quando olhamos, o som parecia vir de outro lado”, disse uma das trabalhadoras, que pediu para não ser identificada.

O clima ficou ainda mais tenso quando objetos como pedestais de soro foram supostamente ouvidos sendo arrastados. Assustadas, as funcionárias se trancaram no banheiro e ligaram para uma colega que estava de folga. O marido dela, um policial penal, foi ao local e chamou reforços.

Além disso, um cachorro conhecido pelos funcionários, que normalmente fica do lado de fora do hospital, foi encontrado misteriosamente dentro do prédio. O fato aumentou a sensação de que algo sobrenatural estava acontecendo.

A ocorrência mobilizou cerca de 10 viaturas, incluindo equipes da Polícia Civil. Apesar do susto, as autoridades confirmaram que nenhuma atividade criminosa foi registrada. O episódio gerou comentários sobre supostos “fantasmas” no hospital, com as funcionárias afirmando que o prédio é assombrado. Embora a situação tenha sido esclarecida, o caso entrou para a lista de histórias curiosas envolvendo o prédio da Santa Casa, que já carrega a fama de ter eventos inexplicáveis.

Santa Casa Acre: Conheça a história

A Santa Casa Acre, foi fundada na década de 1970 com o principal objetivo de desenvolver atividades de atendimento médico-hospitalar.

Mas sem realizar nenhum tipo de atividade relacionada a pronto-atendimento, tais como urgências e emergências. Para isso, a instituição conta com uma excelente equipe médica, altamente qualificada e especializada no atendimento humanizado dos pacientes e seus familiares.

Ele ainda conta com serviços de assistência nas mais diversas especialidades, além de realizar atividades de média e alta complexidade. Com ela, os pacientes podem receber o atendimento que precisam de uma maneira rápida e altamente eficaz.

Um dos principais diferenciais da Santa Casa é a sua equipe médica, composta por profissionais de diversas especialidades e são responsáveis pelo tratamento tanto físico quanto mental dos pacientes.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários