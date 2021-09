Familiares de acreano pedem ajuda para trazer corpo de jovem que foi trabalhar em Goiânia

Morador do município de Brasiléia, Fábio Silva Leite, de 26 anos, resolveu que deveria ir buscar algo melhor para sua vida e ajudar sua família fora do estado do Acre. Mudou-se para Goiânia, capital do estado de Goiás, onde trabalhava por cerca de seis anos.

Nesta quarta-feira, dia 15, Fábio sofreu um acidente vascular cerebral e não resistiu. Diante da tragédia, familiares que moram em Brasiléia, estão diante de um dilema financeiro para poder transladar o corpo do ente querido para ser sepultado em sua cidade natal.

Devido ser muito caro o custeio do translado, os familiares pedem apoio para poder arrecadar a quantidade e pagar o frete do caixão. Uma conta na Caixa Econômica Federal foi disponibilizada para quem quiser ajudar e um PIX.

PIX: 68 992259498

Conta Corrente Caixa Econômica: