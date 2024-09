Faltam 13 dias: A partir desta segunda-feira para as Eleições Municipais de 2024

Epitaciolândia que de julho a outubro vestir a camisa e levantar a bandeira para expressar sua torcida, paixão ou até mesmo sua frustração, muitos moradores da cidade alta na fronteira estão se preparando mesmo é para a festa da democracia: as eleições municipais que acontecem em outubro.

Os 14.306 eleitores da cidade de Epitaciolândia (Acre), localizada à 240 km de Rio Branco, preparam-se para eleger, no dia 6 de outubro, as pessoas que ocuparão os cargos de prefeito e vice-prefeito, assim como mais 112 para as vagas do legislatura da Câmara de Vereadores. Com a chegada de 1º de janeiro de 2025, Epitaciolândia e o município caçula da regional do alto acre, que faz parte dos 5.569 localidades Brasileira.

As eleições municipais no interior do país têm um contexto especial, porque suas prefeituras e câmaras de vereadores muitas vezes são vistas como a esfera de governo e poder público mais importante e mais próxima do dia a dia do cidadão para atender necessidades em setores básicos — como educação, segurança e saúde.

Horário de votação no Acre será das 6h às 15h

O eleitor também precisa ficar atento ao horário de votação. O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) reforça que, assim como nas Eleições Gerais de 2022, o horário de votação para as Eleições Municipais de 2024 será das 6h às 15h. Essa medida, adotada nas últimas eleições, permanecerá vigente neste ano, com o objetivo de garantir a segurança do processo eleitoral.

Disputam a eleição para o cargo de prefeito de Epitaciolândia três candidatos. São eles:

– Professor Antonio José Soares do Nascimento, de 47 anos, natural de Epitaciolândia (AC), nas eleições 2024, concorre pela coligação Partido Isolado MDB, e Altina Araújo Gonzaga (15), é candidata a Vice-prefeito pelo partido (MDB), tem 55 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), nasceu em Brasiléia (AC), tem grau de instrução superior completo e sua profissão atual é “Agente de Saúde e Sanitarista”.

– Delegado Sérgio Lopes (PL), de 48 anos, natural de Mantena (MG). Nas eleições 2024, concorre pela coligação Avança Epitaciolândia (PL, PSD, União Brasil, Republicanos e Solidariedade), e Sérgio Mesquita candidato a Vice-prefeito na chapa pelo Republicano. Nascido em Brasiléia (AC), tem 40 anos, é servidor público estadual com superior completo e solteiro(a).

– Empresário Everton Soares da Silva (PP), de 40 anos, natural de Brasiléia (AC), nas eleições 2024, concorre pela coligação Unidos Por Epitaciolândia (PP, PDT, SB, Federação PSDB Cidadania e Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil (PT, PC do B e PV), e Daniel Dorzila de Oliveira candidato a Vice-prefeito na chapa do PSDB. natural de Umuarama (PR), é Agricultor com Ensino Médio Completo e Divorciado.

Epitaciolândia tem 3 candidatos a prefeito e 112 candidatos a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo). Veja mais dos candidatos em Epitaciolândia Delegado Sérgio Lopes (PL) Cargo Atual : Prefeito de Epitaciolândia

: Prefeito de Epitaciolândia Objetivo : Buscar a reeleição

: Buscar a reeleição Situação: Tentando consolidar sua posição como o atual prefeito, Sérgio Lopes busca renovar seu mandato e manter a continuidade de suas políticas. Everton (PP) Apoio : Governador do Estado

: Governador do Estado Posição : Desafiante direto ao atual prefeito

: Desafiante direto ao atual prefeito Situação: Com o respaldo do governador, Everton está polarizando a disputa, buscando capitalizar sobre o apoio estadual para ganhar votos e criar uma alternativa forte à administração atual. Professor Soares (MDB) Cargo Atual : Vice-prefeito de Epitaciolândia

: Vice-prefeito de Epitaciolândia Situação : Correndo por fora na disputa

: Correndo por fora na disputa Desafeto: Tem um histórico de rivalidade com o atual prefeito, que era seu ex-companheiro de chapa nas últimas eleições. Isso pode adicionar uma dimensão pessoal à disputa, potencialmente influenciando o voto de eleitores que valorizam a experiência administrativa e a mudança de rumo. Contexto da Eleição Polarização : A presença do apoio do governador a Everton cria uma polarização significativa na disputa, contrastando com a tentativa de Sérgio Lopes de manter o cargo e o posicionamento de Soares como uma alternativa que representa mudanças e novas perspectivas.

: A presença do apoio do governador a Everton cria uma polarização significativa na disputa, contrastando com a tentativa de Sérgio Lopes de manter o cargo e o posicionamento de Soares como uma alternativa que representa mudanças e novas perspectivas. Dinâmica da Corrida: A competição entre os três candidatos reflete um cenário complexo, onde a polarização entre o atual prefeito e o candidato apoiado pelo governador pode dividir os votos de maneira significativa. A rivalidade pessoal entre o atual prefeito e o vice-prefeito também adiciona uma camada adicional de complexidade à disputa. O cenário em Epitaciolândia promete ser uma das disputas mais interessantes da 6ª zona eleitoral, com os eleitores tendo a oportunidade de escolher entre a continuidade, a alternativa política com apoio estadual, e uma proposta de mudança representada pelo vice-prefeito atual.

Confira mais informações sobre as candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador no município por meio do Sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais (DivulgaCandContas) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Criação do município

No dia 13 de abril de 1992 realizou-se um plebiscito sobre a criação do município, o qual a população da vila foi convidada a votar, direta e secretamente. A população decidiu, com um percentual de 95% dos votos válidos, pelo “Sim” à sua emancipação política e administrativa.

A cada eleição, o eleitorado acreano cresce. Em 2024, são 612.448 pessoas aptas a ir às urnas no dia 6 de outubro. No último pleito municipal, em 2020, foram exatamente 561.261 eleitores que participaram do processo de escolha de prefeitos e vereadores.

Com os dados oficiais divulgados pelo TSE na noite desta quinta-feira, 18 de julho, é possível conhecer um pouco o perfil das pessoas que serão responsáveis por escolher os próximos vereadores e prefeitos das 22 cidades do Acre.

Em 2024, as mulheres continuam sendo a maioria – 51% – equivalente a 314.748 eleitoras. Consequentemente, os homens representam 49% do eleitorado: 297.700.

Os jovens de 16 e 17 anos, para quem o voto é facultativo, são 15.739 eleitores aptos a votar no pleito de outubro. O grupo aumentou significativamente em relação às últimas eleições municipais. Em 2020, os eleitores desta faixa etária eram de 6.094 pessoas.

Mais de 155 milhões de eleitoras e eleitores estão aptos a comparecer às urnas eletrônicas em outubro para eleger prefeitas e prefeitos e vereadoras e vereadores em mais de 5.569 municípios do país.

Prisão

A partir de 21 de setembro, candidatos não poderão ser presos ou detidos, salvo em flagrante delito. Isso valerá até 8 de outubro.

Os eleitores também não poderão ser presos ou detidos entre os dias 1º e 8 de outubro, a não ser em caso de flagrante delito, sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou desrespeito a salvo-conduto.

O Distrito Federal e Fernando de Noronha (PE) não participam da votação, uma vez que nessas localidades não há prefeitos nem vereadores. Quem tem o título cadastrado na Zona ZZ (exterior) também não participa, pois somente vota em eleições gerais e para presidente e vice-presidente da República.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários