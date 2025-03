Falta de combustível gera longas filas e moradores e trabalhadores cobram intervenção em Cobija

No estado do Acre, a Prefeitura de Epitaciolândia divulga a retificação do Concurso Público, que tem como objetivo preencher 19 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Conforme o documento (prorrogação), as inscrições poderão ser realizadas até o dia 6 de abril de 2025 (considerando o horário local de Rio Branco/AC), por meio do site da Fundape, com taxas de R$ 60,00 a R$ 100,00. Desse modo, a data de aplicação da prova objetiva passa a ser prevista para o dia 15 de junho de 2025.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos: Enfermeiro (2 vagas); Médico (1 vaga); Professor P2 Ensino Fundamental I (2 vagas); Professor P3 (2 vagas); Professor P4 (2 vagas); Agente Administrativo (3 vagas); Fiscal de Obras (2 vagas); Fiscal de Tributos (1 vaga); Técnico em Enfermagem (2 vagas); Motorista (2 vagas).

No quantitativo de vagas acima mencionado, encontram-se as reservadas para candidatos (AC, PCD) que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 25 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.820,46 a R$ 7.490,12.

A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, cujo conteúdo programático consistirá em questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais/atualidades e conhecimentos específicos.

O prazo de validade é de um ano, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, prorrogável, a critério da PME.

Mais detalhes podem ser encontrados no edital completo, disponível em nosso site.

