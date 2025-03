Desembargador Laudivon Nogueira assume Governo do Acre interinamente

Presidente do TJAC toma posse temporária na chefia do Executivo estadual devido à ausência do governador, vice-governadora e presidente da Aleac, que estão em Brasília

Nesta quarta-feira (12), o desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Laudivon Nogueira, assumiu interinamente o Governo do Estado. Esta é a primeira vez que o magistrado ocupa o cargo, em decorrência da ausência do governador Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza Assis e do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, que estão cumprindo agendas oficiais em Brasília.

Laudivon Nogueira ficará à frente do Executivo acreano até a noite desta quarta-feira. Durante esse período, a Presidência do TJAC será exercida pelo desembargador Samoel Evangelista. A medida segue o protocolo constitucional em casos de ausência temporária dos titulares do governo e da Assembleia Legislativa.

A interinidade de Nogueira reforça a importância da linha sucessória do Estado e garante a continuidade das atividades administrativas enquanto os titulares estão fora do Acre.

