Faísca espera regularização dos atacantes Renan e Juninho no Atlético

Depois de boa estreia no Estadual goleando a Adesg por 4 a 0 nessa terça, 7, no Florestão, a diretoria do Independência anunciou as contratações do volante Daniel, do meia Manga e do atacante Wandinho.

“São mais três peças importantes. Nosso objetivo é lutar pelo título e por isso estamos qualificando o elenco”, declarou o técnico Eric Rodrigues.

Wandinho, ex-Rio Branco

O atacante Wandinho volta ao futebol acreano depois de uma passagem pelo Rio Branco. O atleta estava atuando no futebol do Distrito Federal e deve desembarcar nesta quarta, 8, na capital acreana.

Volta aos treinos

O elenco Tricolor retorna aos treinos nesta quinta, 9, no Marinho Monte e vai iniciar a preparação para o confronto contra o Humaitá. A partida será no próximo dia 14, no Florestão.

