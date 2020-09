O ex-escrivão de Polícia Civil Francisco Flávio Ferreira, 52 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (4), pelos crimes de peculato e envolvimento com organização criminosa no interior do Acre.

A prisão de Flávio foi realizada por agentes da Coordenadoria de Operações e Recurso Especiais (Core), Núcleo Especial de Captura da Polícia Civil (Necap) e Departamento de Polícia Capital e Interior (DPCI), que estavam investigando o servidor.

A Polícia Civil descobriu que Flávio, enquanto servidor público lotado na 2° Regional em Rio Branco e na Comarca de Senador Guiomard, praticava os crimes. Ele foi exonerado em 2016 e desde então respondia pelos atos.

O mandado de prisão foi expedido pela Justiça e a Polícia Civil ficou a cargo de prender o homem. O ex-escrivão foi preso enquanto caminhava em uma rua no município de Sena Madureira, no interior do Acre. Ele não resistiu a prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla) em Rio Branco, para os procedimentos de praxe.

