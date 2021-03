Por Leônidas Badaró

O ex-deputado estadual do Acre pelo PCdoB, Sérgio Taboada, 60 anos, morreu na noite desta quinta-feira, 18, em São Paulo, cidade onde morava atualmente.

Taboada sofreu um infarto durante a tarde, foi levado até um hospital particular na capital paulista, mas acabou não resistindo.

A notícia foi confirmada pelo jornalista João Roberto Braña. “Gika, apelido da esposa de Taboada, acabou de me avisar. Perdi um irmão”, disse.

Sérgio Taboada foi deputado estadual por dois mandatos e se tornou um dos políticos mais influentes e respeitados do Acre neste período. Após romper com os antigos camaradas do PCdoB, desistiu da carreira política, passou a morar em São Paulo, onde trabalha no Ministério Público Federal e também se aventurava pelo mundo da música, uma antiga paixão desde os tempos de Acre.

Veja um de seus últimos vídeos:



