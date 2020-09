O ex-deputado do Acre, Alércio Dias, se encontra em estado grave no hospital Santa Juliana, na Capital do Acre, com complicações graves na região do intestino e dos rins que já não trabalham mais.

Uma publicação feita pela esposa, relata de uma possível tentativa de ser transferencia para tratamento fora do Estado, mas, foram desaconselhados pelos médicos após terem verificado complicações com necrose nos intestinos.

Familiares pedem orações e a notícia de que o ex-deputado estaria vivo somente por aparelho, já deu uma noção da situação grave do caso.

Alguns meios de notícias já dão como certa a morte de Alércio Dias, noticiando que o governador do Acre, Gladson Cameli, decretará luto oficial e o mesmo será sepultado em seu estado natal, em Santa Catarina (ES), após ser velado no Haal da Assembleia Legislativa do Acre.

O site do governo do Acre, após ficar algumas horas fora do ar e retornar, não publicou nenhuma até o fechamento desta nota, às 11h45.

