Moradores da cidade de Brasiléia que se deslocaram à Capital (Rio Branco) para fins de cuidados médicos, foram vítimas de um assalto no estacionamento que fica abaixo da loja, quando dois indivíduos que estavam em uma moto armados e anunciaram o assalto.

Segundo foi levantado, as duas mulheres (pediram par não ser identificadas) estavam guardando as compras no veículo quando foram abordadas pelos bandidos que apontaram uma arma e pediram o celular. “A ação foi muito rápida e fiquei por uns instantes sem reação ao ver o homem apontando a arma para minha direção e pedia o celular”, contou.

Foi quando pegaram o celular e quando estavam indo embora, uma testemunha percebeu e gritou por socorro. Na tentativa de irem embora após pegar o celular, o garupa teria se atrapalhado e deixado cair o aparelho.

Os bandidos fugiram do local tomando rumo ignorado. Após o susto e se recuperarem, as vítimas foram até a uma delegacia da cidade para prestar queixa do ocorrido. Não se sabe ainda se ainda vão acionar o estabelecimento judicialmente, por não oferecer segurança, colocando em risco seus clientes.

Imagens de segurança estavam sendo analisados para tentar buscar alguma identificação para que fossem encontrados e detidos.

