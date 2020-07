“Acho que não tem como ele ficar não. Se ele não confia no governador dele ele tem que arrumar outro partido que ele confie.”

Luciano Tavares

“Eu perdoo todo mundo, inclusive um pastor”, disse o governador Gladson Cameli à imprensa nesta terça-feira (21) ao responder sobre o que ele achou do áudio em que o presidente da executiva municipal do PP, pastor Reginaldo Ferreira, o ataca chamando-lhe de “riquinho”, “criança em corpo de homem” e detonando o governo.

“Que sirva de exemplo pra ele, né que prega tanta paz e união. E que ele possa refletir”, ironizou.

O governador afirmou ainda que não vê ambiente para a permanência do pastor na presidência do PP em Rio Branco. “Acho que não tem como ele ficar não. Se ele não confia no governador dele ele tem que arrumar outro partido que ele confie.”

A declaração do governador foi dada momentos antes do início da solenidade, no auditório da Biblioteca Pública, de lançamento do novo Portal de Transparência do governo do Estado do Acre.

Comentários