Estudantes de Direito da (UAP/Cobija), visitam Polícia Civil do Acre para entender atuação da Polícia Judiciária Brasileira

O presidente de honra do Partido Liberal (PL) e ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, comemorou nas redes sociais nesta terça-feira, 11, a entrada de Alysson Bestene (PP) na chapa como pré-candidato a vice do prefeito Tião Bocalom, que concorrerá à reeleição em outubro deste ano.

Ao lado do senador Márcio Bittar, Bolsonaro fez questão de dar as boas-vindas pela entrada de Bestene na aliança entre os partidos, que ainda conta com o União Brasil. “Estamos saudando e comemorando a boa vinda do Alysson para esse grupo que estará nos representando neste estado maravilhoso, especialmente na capital, Rio Branco”, declarou.

O prefeito Tião Bocalom e Alysson Bestene vão concorrer ao pleito eleitoral contra o candidato do MDB, ex-prefeito Marcus Alexandre.

VEJA O VÍDEO (Clique par ampliar):





