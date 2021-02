Não para de chegar de migrantes à fronteira do Acre com o Peru. Apenas nesta quarta-feira, 17, seis táxis transportando estrangeiros em direção a Assis Brasil passaram por Epitaciolândia. As polícias anunciam prisões de suspeitos que podem estar atuando como “coiotes”, que levam pessoas para o exterior usando o Acre como rota.

A prefeitura de Assis Brasil diz que os migrantes continuam chegando, mas a um ritmo menor que dias passados. Na segunda-feira, 15, a Polícia Federal e o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) do Estado do Acre, em um trabalho conjunto, apreenderam mais de R$ 60 mil, U$ 500 e S$ 130 na posse de um cidadão peruano que tentava evadir a divisa no município de Assis Brasil.

O cidadão seguia de táxi para Assis Brasil quando foi abordado pela equipe que fazia fiscalização de rotina no trecho. Na entrevista, foi observado comportamento suspeito e, durante verificação das bagagens, o dinheiro foi encontrado.

O cidadão peruano teria como destino Porto Maldonado. No entanto, foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia para lavratura do flagrante delito pelo crime de evasão de divisas.

