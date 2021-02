O senador Sérgio Petecão (PSD) será responsável por elaborar o relatório do Orçamento da União que abrange o Ministério da Defesa, Aeronáutica, Exército e Marinha. Segundo o senador, o relatório prevê investimentos que deverão movimentar mais de R$ 65 bilhões entre as respectivas áreas neste ano.

O relatório orçamentário de Sérgio Petecão contemplará, entre inúmeros projetos, a implementação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras – SISFRON, que incrementará a capacidade de monitorar as áreas de fronteira, aumentando a segurança e coibindo delitos transfronteiriços e ambientais.

Além disso, o relatório contempla adequação da infraestrutura de 37 Pelotões Especiais de Fronteira da Região do Calha Norte, aquisição de helicópteros para emprego das Forças Armadas e desenvolvimento de tecnologia de interesse da Defesa Nacional, entre outros.

“Trata-se de um área importante para a Amazônia, pois as ações da Defesa englobam projetos no Calha Norte e Exército (ambos responsáveis pela realização de obras estruturantes) e setores fundamentais para o desenvolvimento de tecnologia, comunicação e engenharia nacional. Entendo que estamos com a oportunidade de garantir um tratamento diferenciado para a nossa Amazônia, ao Acre, e todo o Brasil”, disse o senador.

Ao lado do senador Márcio Bittar, atual relator-geral do Orçamento da União, os parlamentares acreanos se posicionam nacionalmente como figuras estratégicas para o desenvolvimento e crescimento do Acre e das demais regiões do Brasil.

